"Урал" собирается выкупить права на капитана "Спартака-2" Фаниля Сунгатулина.

По данным источника, стоимость трансфера составит 15 млн рублей.

Интересно, что перед подписанием арендного соглашения с "Уралом" 20-летний футболист заключил с московской командой новый контракт.

За первую команду Фаниль дебютировал в мае 2022 года в матче Премьер-Лиги с "Химками" (1:2).

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