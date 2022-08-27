"Унион" уничтожил "Шальке" в матче Бундеслиги
Фото: твиттер "Униона"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Германии берлинский "Унион" на выезде разгромил гельзенкирхенский "Шальке" со счетом 6:1.
Победу гостям принесли дубли Шералдо Беккера и Свена Михеля, голы Мортена Торсбю и Яника Хаберера. У хозяев отличился Мариус Бюльтер.
"Унион", набрав 10 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Шальке" с 2 очками остался на 16-й позиции.
"Шальке" – "Унион" - 1:6 (1:3)
Голы: Торсбю, 6 - 0:1, Бюльтер, 31 (с пенальти) - 1:1, Беккер, 36 - 1:2, Хаберер, 45 - 1:3, Беккер, 46 - 1:4, Михель, 87 - 1:5, Михель, 90 - 1:6
"Шальке": Шволов, Брюннер, Йосида, Тиав, Аувеян, Дрекслер (Ларссон, 61), Крал (Латца, 61), Краус (Флик, 61), Саласар (Молле, 71), Теродде (Польтер, 71), Бюльтер.
"Унион": Реннов, Рюэрсон, Кнохе, Диогу Лейте, Дуки (Йеккель, 85), Гиссельманн, Хедира, Хаберер (Озтуналы, 85), Торсбю (Пантович, 75), Беккер (Михель, 71), Сьебатшо (Беренс, 71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20