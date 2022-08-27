"Унион" уничтожил "Шальке" в матче Бундеслиги

Фото: твиттер "Униона"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Германии берлинский "Унион" на выезде разгромил гельзенкирхенский "Шальке" со счетом 6:1.

Победу гостям принесли дубли Шералдо Беккера и Свена Михеля, голы Мортена Торсбю и Яника Хаберера. У хозяев отличился Мариус Бюльтер.

"Унион", набрав 10 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Шальке" с 2 очками остался на 16-й позиции.

"Шальке" – "Унион" - 1:6 (1:3)

Голы: Торсбю, 6 - 0:1, Бюльтер, 31 (с пенальти) - 1:1, Беккер, 36 - 1:2, Хаберер, 45 - 1:3, Беккер, 46 - 1:4, Михель, 87 - 1:5, Михель, 90 - 1:6

"Шальке": Шволов, Брюннер, Йосида, Тиав, Аувеян, Дрекслер (Ларссон, 61), Крал (Латца, 61), Краус (Флик, 61), Саласар (Молле, 71), Теродде (Польтер, 71), Бюльтер.

"Унион": Реннов, Рюэрсон, Кнохе, Диогу Лейте, Дуки (Йеккель, 85), Гиссельманн, Хедира, Хаберер (Озтуналы, 85), Торсбю (Пантович, 75), Беккер (Михель, 71), Сьебатшо (Беренс, 71).

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" одержала тяжелую победу в чемпионате Германии. | https://dailysports.net