"Унион" победил "Кельн" и возглавил Бундеслигу
Фото: твиттер "Униона"/Автор неизвестен
В матче 6-го тура чемпионата Германии "Унион" на выезде обыграл "Кельн" со счетом 1:0.
Победу гостям принес Тимо Хюбер, который забил гол в собственные ворота.
"Унион", набрав 14 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Кельн" с 9 очками остался на седьмой позиции.
"Кельн" – "Унион" - 0:1 (0:1)
Гол: Хюберс, 3 (автогол) - 0:1
"Кельн": Швэбе, Шмитц (Шиндлер, 62), Килиан, Хюберс, Педерсен (Любичич, 62), Кайнц (Тильманн, 75), Хектор, Схири, Майна (Адамян, 85), Мартель, Дитц (Тиггес, 46).
"Унион": Грилль, Триммель, Кнохе, Йеккель, Диогу Лейте, Рюэрсон, Хедира, Хаберер (Пантович, 64), Шафер (Зегуин, 89), Беккер (Михель, 75), Сьебатшо (Беренс, 75).
Удаление: Килиан (81).
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|Шальке
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|32
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|32
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