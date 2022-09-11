"Унион" победил "Кельн" и возглавил Бундеслигу

Фото: твиттер "Униона"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Германии "Унион" на выезде обыграл "Кельн" со счетом 1:0.

Победу гостям принес Тимо Хюбер, который забил гол в собственные ворота.

"Унион", набрав 14 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Кельн" с 9 очками остался на седьмой позиции.

"Кельн" – "Унион" - 0:1 (0:1)

Гол: Хюберс, 3 (автогол) - 0:1

"Кельн": Швэбе, Шмитц (Шиндлер, 62), Килиан, Хюберс, Педерсен (Любичич, 62), Кайнц (Тильманн, 75), Хектор, Схири, Майна (Адамян, 85), Мартель, Дитц (Тиггес, 46).

"Унион": Грилль, Триммель, Кнохе, Йеккель, Диогу Лейте, Рюэрсон, Хедира, Хаберер (Пантович, 64), Шафер (Зегуин, 89), Беккер (Михель, 75), Сьебатшо (Беренс, 75).

Удаление: Килиан (81).

Не пропустите: "Бавария" упустила победу над "Штутгартом". | https://dailysports.net