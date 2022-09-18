"Унион" обыграл "Вольфсбург" и возглавил Бундеслигу

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"Унион" обыграл "Вольфсбург" и возглавил Бундеслигу

Фото: твиттер "Униона"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Германии "Унион" на своем поле обыграл "Вольфсбург" со счетом 2:0.

Победу берлинскому клубу принесли голы Жордана Сьебатшо и Шералдо Беккера.

"Унион", набрав 17 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Вольфсбург" с 5 очками остался в зоне вылета на 17-й позиции.

"Унион" – "Вольфсбург" - 2:0 (0:0)
Голы: Сьебатшо, 54 - 1:0, Беккер, 77 - 2:0

"Унион": Реннов, Триммель, Кнохе, Баумгартль (Йеккель, 62), Диогу Лейте, Гиссельманн, Хедира, Хаберер (Торсбю, 62), Шафер (Зегуин, 76), Беккер, Сьебатшо.

"Вольфсбург": Кастельс, Лакруа, ван де Вен, Пауло Отавио (Герхардт, 69), Арнольд, Брекало (Каминьски, 79), Сванберг (Нмеча, 60), Франьич (Паредес, 79), Баку, Вальдшмидт (Мармуш, 60), Нмеча.

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