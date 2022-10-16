"Унион" обыграл дортмундскую "Боруссию" и упрочил лидерство в Бундеслиге
Фото: инстаграм "Униона"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Германии берлинский "Унион" на своем поле обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0.
Победу хозяевам принес дубль Яника Хаберера.
"Унион", набрав 23 очка, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" с 16 очками опустилась на восьмую позицию.
"Унион" – "Боруссия" Д - 2:0 (2:0)
Голы: Хаберер, 8 - 1:0, Хаберер, 21 - 2:0
"Унион": Реннов, Триммель, Кнохе, Баумгартль, Диогу Лейте, Рюэрсон, Хедира, Хаберер (Торсбю, 62), Шафер (Пантович, 87), Беккер (Левелинг, 87), Сьебатшо (Беренс, 67).
"Боруссия" Д: Кобель, Менье (Мален, 46), Хуммельс, Зюле (Азар, 70), Шлоттербек, Геррейру, Джан (Рейна, 82), Озджан (Ройс, 46), Беллингем, Адейеми (Брандт, 46), Мукоко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20