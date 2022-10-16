"Унион" обыграл дортмундскую "Боруссию" и упрочил лидерство в Бундеслиге

Фото: инстаграм "Униона"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Германии берлинский "Унион" на своем поле обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0.

Победу хозяевам принес дубль Яника Хаберера.

"Унион", набрав 23 очка, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" с 16 очками опустилась на восьмую позицию.

"Унион" – "Боруссия" Д - 2:0 (2:0)

Голы: Хаберер, 8 - 1:0, Хаберер, 21 - 2:0

"Унион": Реннов, Триммель, Кнохе, Баумгартль, Диогу Лейте, Рюэрсон, Хедира, Хаберер (Торсбю, 62), Шафер (Пантович, 87), Беккер (Левелинг, 87), Сьебатшо (Беренс, 67).

"Боруссия" Д: Кобель, Менье (Мален, 46), Хуммельс, Зюле (Азар, 70), Шлоттербек, Геррейру, Джан (Рейна, 82), Озджан (Ройс, 46), Беллингем, Адейеми (Брандт, 46), Мукоко.

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