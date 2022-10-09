"Унион" обыграл аутсайдера и возглавил Бундеслигу
Фото: твиттер "Униона"/Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Германии "Унион" на выезде обыграл "Штутгарт" со счетом 1:0.
Единственный гол забил Пауль Йеккель.
"Унион", набрав 20 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Штутгарт" с 5 очками остался в зоне вылета на 17-й позиции.
"Штутгарт" – "Унион" - 0:1 (0:0)
Гол: Йеккель, 76 - 0:1
"Штутгарт": Мюллер, Антон, Загаду (Соса, 67), Мавропанос, Ито (Штенцель, 71), Каразор, Эндо, Ахамада, Мвумпа (Фюрих, 68), Гирасси, Тиагу Томаш.
"Унион": Реннов, Рюэрсон, Кнохе, Йеккель, Дуки, Гиссельманн, Харагути, Хедира, Шафер (Торсбю, 65), Беккер (Левелинг, 73), Сьебатшо (Беренс, 65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20