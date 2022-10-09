"Унион" обыграл аутсайдера и возглавил Бундеслигу

Фото: твиттер "Униона"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Германии "Унион" на выезде обыграл "Штутгарт" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Пауль Йеккель.

"Унион", набрав 20 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Штутгарт" с 5 очками остался в зоне вылета на 17-й позиции.

"Штутгарт" – "Унион" - 0:1 (0:0)

Гол: Йеккель, 76 - 0:1

"Штутгарт": Мюллер, Антон, Загаду (Соса, 67), Мавропанос, Ито (Штенцель, 71), Каразор, Эндо, Ахамада, Мвумпа (Фюрих, 68), Гирасси, Тиагу Томаш.

"Унион": Реннов, Рюэрсон, Кнохе, Йеккель, Дуки, Гиссельманн, Харагути, Хедира, Шафер (Торсбю, 65), Беккер (Левелинг, 73), Сьебатшо (Беренс, 65).

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