"Унион" обыграл аутсайдера и возглавил Бундеслигу

Теги унион берлинштутгарт

"Унион" обыграл аутсайдера и возглавил Бундеслигу

Фото: твиттер "Униона"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Германии "Унион" на выезде обыграл "Штутгарт" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Пауль Йеккель.

"Унион", набрав 20 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Штутгарт" с 5 очками остался в зоне вылета на 17-й позиции.

"Штутгарт" – "Унион" - 0:1 (0:0)
Гол: Йеккель, 76 - 0:1

"Штутгарт": Мюллер, Антон, Загаду (Соса, 67), Мавропанос, Ито (Штенцель, 71), Каразор, Эндо, Ахамада, Мвумпа (Фюрих, 68), Гирасси, Тиагу Томаш.

"Унион": Реннов, Рюэрсон, Кнохе, Йеккель, Дуки, Гиссельманн, Харагути, Хедира, Шафер (Торсбю, 65), Беккер (Левелинг, 73), Сьебатшо (Беренс, 65).

Не пропустите: "Фрайбург" не смог обыграть "Герту". | http://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 9 октября

Главные новости дня: 9 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов