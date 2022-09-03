"Унион" – "Бавария" - 1:1 (видеообзор)

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Германии берлинский "Унион" и мюнхенская "Бавария" сыграли вничью со счетом 1:1.

На 12-й минуте счет открыл Шералдо Беккер, но вскоре равновесие восстановил Йозуа Киммих.

"Бавария", набрав 11 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Унион" с 11 очками остался на четвертой позиции.

"Унион" – "Бавария" - 1:1 (1:1)

Голы: Беккер, 12 - 1:0, Киммих, 15 - 1:1

"Унион": Реннов, Триммель, Кнохе, Йеккель, Дуки, Рюэрсон (Гиссельманн, 80), Хедира, Торсбю (Харагути, 85), Шафер (Зегуин, 85), Беккер (Левелинг, 62), Беренс (Михель, 62).

"Бавария": Нойер, Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис (Горетцка, 85), Забитцер, Киммих (Гравенберх, 62), Мане, Коман (Гнабри, 73), Сане, Мусиала (Мюллер, 62).

Видеообзор матча

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