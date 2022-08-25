Умтити перебрался в "Лечче" на правах аренды

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити стал игроком итальянского "Лечче".

Как говорится на сайте клуба, футболиста арендовали на сезон-2022/23.

Вечером 28-летний француз прибудет в Италию и завтра пройдет медосмотр.

Известно, что "Барселона" продолжит платить Умтити зарплату в аренде в "Лечче", но при этом для каталонцев предусмотрены бонусы.

В прошлом сезоне Умтити провел лишь один матч в Ла Лиге.

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