Умтити перебрался в "Лечче" на правах аренды

Теги леччесамюэль умтитибарселона

Умтити перебрался в "Лечче" на правах аренды

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити стал игроком итальянского "Лечче".

Как говорится на сайте клуба, футболиста арендовали на сезон-2022/23.

Вечером 28-летний француз прибудет в Италию и завтра пройдет медосмотр.

Известно, что "Барселона" продолжит платить Умтити зарплату в аренде в "Лечче", но при этом для каталонцев предусмотрены бонусы.

В прошлом сезоне Умтити провел лишь один матч в Ла Лиге.

Не пропустите: Кавани может перейти в "Валенсию". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: составы всех групп

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: составы всех групп

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов