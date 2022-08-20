Умтити определился с новой командой

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Умтити определился с новой командой

Фото: твиттер Самуэля Умтити/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити  близок к переходу в "Лечче", который вернулся в Серию А.

Как пишет инсайдер Джанлука Ди Марцио, переговоры находятся в продвинутой стадии.

Речь идет об аренде, условия соглашения пока неизвестны.

За весь прошлый сезон Умтити провел в Ла Лиге всего одну игру.

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