Умтити определился с новой командой

Фото: твиттер Самуэля Умтити/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити близок к переходу в "Лечче", который вернулся в Серию А.

Как пишет инсайдер Джанлука Ди Марцио, переговоры находятся в продвинутой стадии.

Речь идет об аренде, условия соглашения пока неизвестны.

За весь прошлый сезон Умтити провел в Ла Лиге всего одну игру.

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