Умтити не смог перейти в "Ренн"
Фото: твиттер Самуэля Умтити/Автор неизвестен
Французский защитник "Барселоны" Самуэль Умтити не перейдет в "Ренн", сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, футболист не прошел медицинское обследование во французском клубе. Таким образом, теперь каталонцам придется разрывать контракт с игроком. Для этого клубу придется выплатить ему всю зарплату за 4 года контракта.
В прошлом сезоне 28-летний Умтити провел за "Барселону" всего 1 матч. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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