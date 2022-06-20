Умтити может присоединиться к новичку Ла Лиги

Фото: твиттер Самуэля Умтити/Автор неизвестен

Новичок Ла Лиги "Жирона" проявляет интерес к французскому защитнику "Барселоны" Самуэлю Умтити, сообщает L'Équipe.

По сведениям источника, жиронцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Француз может согласиться на трансфер, так как на него не рассчитывает главный тренер каталонского клуба Хави.

В минувшем сезоне 28-летний Умтити провел за "Барселону" всего один матч. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Рюдигер рассказал, почему не перешел в "Барселону". | https://dailysports.net