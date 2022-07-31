Умтити может перейти в топ-клуб Греции

Фото: твиттер Самуэля Умтити/Автор неизвестен

"Олимпиакос" проявляет интерес к французскому защитнику "Барселоны" Самуэлю Умтити, сообщает ESPN.

По сведениям источника, греческий клуб рассматривает вариант с арендой футболиста в летнее трансферное окно. Ранее француз мог перейти в "Ренн", но не прошел медицинское обследование.

В прошлом сезоне 28-летний Умтити провел за "Барселону" один матч. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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