Умтити может перейти в топ-клуб Греции
Фото: твиттер Самуэля Умтити/Автор неизвестен
"Олимпиакос" проявляет интерес к французскому защитнику "Барселоны" Самуэлю Умтити, сообщает ESPN.
По сведениям источника, греческий клуб рассматривает вариант с арендой футболиста в летнее трансферное окно. Ранее француз мог перейти в "Ренн", но не прошел медицинское обследование.
В прошлом сезоне 28-летний Умтити провел за "Барселону" один матч. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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