Умтити может оказаться в Серии А

Теги барселонафиорентинасамюэль умтититрансферы

Умтити может оказаться в Серии А

Фото: твиттер Самуэля Умтити/Автор неизвестен

"Фиорентина" проявляет интерес к французскому защитнику "Барселоны" Самуэлю Умтити, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с французом в летнее трансферное окно. В составе "фиалок" Умтити может заменить серба Николу Миленковича, которым интересуется "Атлетико".

В минувшем сезоне 28-летний Умтити провел за "Барселону" всего один матч. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Умтити может присоединиться к новичку Ла Лиги. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 25 июня

Главные новости дня: 25 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов