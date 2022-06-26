Умтити может оказаться в Серии А

Фото: твиттер Самуэля Умтити/Автор неизвестен

"Фиорентина" проявляет интерес к французскому защитнику "Барселоны" Самуэлю Умтити, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с французом в летнее трансферное окно. В составе "фиалок" Умтити может заменить серба Николу Миленковича, которым интересуется "Атлетико".

В минувшем сезоне 28-летний Умтити провел за "Барселону" всего один матч. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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