Умер тренер "Тоттенхэма"

Теги тоттенхэм

Умер тренер "Тоттенхэма"

Фото: сайт "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

На 62-м году жизни скончался тренер "Тоттенхэма" Джан Пьеро Вентроне.

Тренер по фитнесу работал в штабе Антонио Конте. Он присоединился к клубу в ноябре 2021 года.

По данным Daily Mail, причиной смерти специалиста из Италии стала лейкемия.

Интересно, что на родине Вентроне называли "Морпехом" за достаточно жесткий режим тренировок.

Не пропустите: Появились подробности нового контракта "ПСЖ" для Месси. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Холанд зарабатывает рекордную в АПЛ зарплату из-за бонусов

Холанд зарабатывает рекордную в АПЛ зарплату из-за бонусов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов