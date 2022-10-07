Умер тренер "Тоттенхэма"

Фото: сайт "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

На 62-м году жизни скончался тренер "Тоттенхэма" Джан Пьеро Вентроне.

Тренер по фитнесу работал в штабе Антонио Конте. Он присоединился к клубу в ноябре 2021 года.

По данным Daily Mail, причиной смерти специалиста из Италии стала лейкемия.

Интересно, что на родине Вентроне называли "Морпехом" за достаточно жесткий режим тренировок.

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