Умер легендарный футбольный агент Мино Райола

Известный футбольный агент Мино Райола ушел из жизни в возрасте 54 лет. Об этом в твиттере агента сообщила его семья.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Агент находился в больнице последние несколько недель.

Райола начал работать в агентском бизнесе в начале 90-х годов ХХ века. Он был агентом таких известных футболистов, как Златан Ибрагимович, Эрлинг Холанд, Маттейс де Лигт, Джанлуиджи Доннарумма, Поль Погба, Марко Верратти, Генрих Мхитарян и других.

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