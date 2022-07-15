Умер бывший футболист "Спартака" Александр Козлов

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Утром 15 июля скончался бывший футболист "Спартака" Александр Козлов.

Трагедия произошла после тренировки "Зоркого", с которым воспитанник "Спартака" готовился к сезону, сообщил журналист Дмитрий Егоров.

По данным источника, 29-летний футболист пошел на массаж и там вдруг стало плохо.

У Козлова 22 матча (1 гол) за основу "Спартака", где он подавал большие надежды. Кроме "красно-белых" он выступал за "Химки", "Тосно", "Факел", "Тюмень", а его последним клубом был крымский "Кафа".

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