Украинский вратарь сделал голевую передачу в Лиге Европы

Фото: твиттер Максима Коваля/Автор неизвестен

Украинский голкипер молдавского "Шерифа" Максим Коваль сделал голевую передачу в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против кипрской "Омонии".

На 2-й минуте встречи вратарь сделал длинный пас на Рашида Аканби, который забил гол.

29-летний Коваль выступает за "Шериф" с лета 2022 года. Ранее он играл за "Металлург" (Запорожье), "Динамо" (Киев), "Говерлу", "Оденсе", "Депортиво" и "Аль-Фатех". За сборную Украины сыграл два матча.