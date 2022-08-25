Украинский вингер "Ювентуса" Фирман сменил клуб

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

Украинский вингер "Ювентуса" Андрей Фирман покинул клуб.

Новый сезон он проведет в "СПАЛе", сообщает "Футбол 24".

По данным источника, "Ювентус" отдал юного украинца в годичную аренду.

Ожидается, что 17-летний вингер будет играть за молодежную команду "СПАЛа".

В прошлом сезоне хавбек играл за "Ювентус" U-17, за который отличился 6 голами и 1 ассистом.

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