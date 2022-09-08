Украинский тренер устроился в российском ФК "Красава"

Фото: твиттер "Миная"/Автор неизвестен

Украинский тренер Николай Цымбал получил должность в российском клубе "Красава".

Срок контракта с 38-летним специалистом не разглашается.

Напомним, что накануне специалист покинул закарпатский "Минай".

38-летний специалист работал на должности ассистента главного тренера. В то же время за "Красаву" выступают три украинских футболиста.

В новом сезоне клуб переехал в Кипр и сезон 2022/23 проведет во втором дивизионе страны.

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