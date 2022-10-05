Украинский клуб подписал воспитанника "Тоттенхэма"

"Ворскла" официально подписала английского нападающего Роделя Ричардса, который является воспитанником "Тоттенхэма".

В лондонском клубе Ричардс прошел путь молодежных команд от U-18 до U-23.

В "Ворскле" 22-летний форвард выбрал 89-й номер, его контракт рассчитан на три года.

В данный момент полтавчане занимают 12-е место в УПЛ. 8 октября "Ворскла" сыграет с "Черноморцем".

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