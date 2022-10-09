Украинский голкипер  сыграл первый "сухой" матч за "Реал"

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Украинский голкипер  сыграл первый "сухой" матч за "Реал"

Фото: твиттер Андрея Лунина/Автор неизвестен

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин сыграл первый "сухой" матч в своем клубе.

Вчера в матче чемпионата Испании он не пропустил от "Хетафе" (1:0).

По ходу встречи украинский вратарь сделал три сейва.

Всего на счету Лунина 8 официальных матчей за Реал. В прошлых 7-и он неизменно пропускал.

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