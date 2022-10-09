Украинский голкипер сыграл первый "сухой" матч за "Реал"
Фото: твиттер Андрея Лунина/Автор неизвестен
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин сыграл первый "сухой" матч в своем клубе.
Вчера в матче чемпионата Испании он не пропустил от "Хетафе" (1:0).
По ходу встречи украинский вратарь сделал три сейва.
Всего на счету Лунина 8 официальных матчей за Реал. В прошлых 7-и он неизменно пропускал.
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|20
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
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