Украинский футболист вернулся в "Крылья Советов"

Фото: инстаграм Дмитрия Иванисени/Автор неизвестен

28-летний украинский футболист Дмитрий Иванисеня вернулся в расположение "Крыльев Советов".

Вчера опорный хавбек принял участие в товарищеской встрече с казанским "Рубином" (1:3).

Как пишет пресс-служба самарского клуба, бывший игрок сборной Украины отыграл весь первый тайм, а затем был заменён.

Последний раз Иванисеня появлялся на поле в декабре 2021 года.

В прошлом сезоне украинец принял участие в 17 матчах за "Крылья" во всех турнирах.