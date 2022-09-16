Украинский футболист признан лучшим игроком недели в Лиге Конференций

Фото: твиттер Артема Довбика/Автор неизвестен

Полузащитник "Днепра-1" Артем Довбик признан лучшим игроком недели в Лиге Конференций, сообщает пресс-служба УЕФА.

В борьбе за награду украинец опередил Сердара Гюрлера ("Истанбул Башакшехир"), Деяна Любичича ("Кельн") и Эммануэля Банду ("Юргорден").

Во 2-м туре группового этапа Лиги Конференций 25-летний Довбик забил два мяча и отдал одну голевую передачу в матче с "Аполлоном" (3:1).

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