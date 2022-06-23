Украинский форвард Довбик получил предложение из Англии
Фото: твиттер Артема Довбика/Автор неизвестен
25-летний форвард сборной Украины Артём Довбик может перебраться в английский "Ноттингем Форест", который вернулся в английскую Премьер-лигу.
Как пишет портал Nottingham Forest News, интерес со стороны клуба уже подтвердил агент футболиста.
Представитель украинца начал с английским клубом переговоры о возможном переходе игрока.
Также источник отмечает, что наставник "Ноттингема" отправлял скаутов на стыковой матч к отбору на ЧМ-2022 между Уэльсом и Украиной (1:0), в котором Довбик сыграл 13 минут.
Ожидается, что англичане предложат за форварда 12 миллионов евро.
В минувшем сезоне 24-летний Довбик провел за "Днепр-1" 18 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2024 года.
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