Украинский боксёр Усик готовится к дебюту в УПЛ

Фото: инстаграм Александра Усика/Автор неизвестен

Украинский боксёр Александр Усик намерен сыграть в украинской Премьер-лиге.

По словам футболиста, недавно он сыграл за "Полесье" в матче в Турции, что было его детской мечтой.

"А сейчас, когда ребята немного поработают, с божьей помощью, – Высшая лига. И я думаю, что мне дадут семь минут второго тайма сыграть в Высшей лиге. Я буду готовиться к Высшей лиге, немного сброшу вес, чтобы быть быстрее на поле не руками, а ногами. Да, я центральный нападающий, но могу по всему полю бегать. Будковскому не за что волноваться. Когда мы играли в Турции, я как раз Филиппа заменил. Можно и в два форварда сыграть", — сказал Усик на YouTube-канале ПРОФУТБОЛ Digital.

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