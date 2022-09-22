Украинские болельщики выбрали лучшего игрока матча с Шотландией

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Украинские болельщики выбрали лучшего игрока матча с Шотландией

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

По итогам матча Лиги наций Шотландия - Украина лучшим игроком встречи назвали Михаила Мудрика. Речь идет о голосовании среди украинских болельщиков.

Как известно, встреча закончилась победой шотландцев со счетом 3:0.

Что касается Мудрика, то он набрал 41% голосов. В тройку лучших в составе сборной Украины также попали Анатолий Трубин и Андрей Ярмоленко.

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