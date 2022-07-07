Украинец Ордец может перебраться в Бундеслигу

Теги динамо москвабохумиван ордец

Украинец Ордец может перебраться в Бундеслигу

Фото: твиттер Ивана Ордеца/Автор низвестен

Украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец может перейти в "Бохум", сообщает Sport1.de.

По сведениям источника, немецкий клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Клубы довольно успешно ведут переговоры.

В прошлом сезоне 29-летний Ордец провел за "Динамо" 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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