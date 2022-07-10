Украинец Ордец из "Динамо" перебрался в Бундеслигу

Фото: сайт "Бохума"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Бохума" на официальном сайте объявила о переходе украинского защитника московского "Динамо" Ивана Ордеца.

Немецкий клуб арендовал футболиста до лета 2023 года.

30-летний Ордец выступает за "Динамо" с 2019 года. Всего он провел за "бело-голубых" 67 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Ранее играл за "Шахтер" и "Ильичевец". За сборную Украины сыграл 12 матчей и забил 1 гол. 2-кратный чемпион Украины, 3-кратный обладатель Кубка Украины, обладатель Суперкубка Украины.

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