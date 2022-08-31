Украинец Мудрик согласовал пятилетний контракт с "Арсеналом"

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик все ближе к переходу в лондонский "Арсенал".

Молодой футболист уже согласовал пятилетний контракт с английским клубом.

Ожидается, что "канониры" заплатят за Мудрика 30 миллионов евро.

В то же время "Шахтер" хотел получить за трансфер Мудрика не меньше 35 миллионов евро.

Контракт Шахтера с молодым футболистом действует до 2026 года. В прошлом сезоне он сыграл в 19 матчах, забил два мяча и отдал девять результативных передач.

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