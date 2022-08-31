Украинец Мудрик согласовал пятилетний контракт с "Арсеналом"

Теги арсенал лондоншахтер донецкмихаил мудрик

Украинец Мудрик согласовал пятилетний контракт с "Арсеналом"

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик все ближе к переходу в лондонский "Арсенал".

Молодой футболист уже согласовал пятилетний контракт с английским клубом.

Ожидается, что "канониры" заплатят за Мудрика 30 миллионов евро. 

В то же время "Шахтер" хотел получить за трансфер Мудрика не меньше 35 миллионов евро. 

Контракт Шахтера с молодым футболистом действует до 2026 года. В прошлом сезоне он сыграл в 19 матчах, забил два мяча и отдал девять результативных передач.

Не пропустите: Суперфеерия "Ливерпуля", победы "Арсенала", "Ман Сити" и "МЮ": результаты 4-го тура АПЛ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Одноклубники Роналду по "МЮ" требуют ухода португальца из клуба

Одноклубники Роналду по "МЮ" требуют ухода португальца из клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов