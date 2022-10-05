Украинец Лунин может сыграть за "Реал" в матче против "Барселоны"

Фото: твиттер Тибо Куртуа/Автор неизвестен

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа может не успеть восстановиться к игре чемпионата с "Барселоной".

Как сообщает Mundo Deportivo, наставник мадридского клуба Карло Анчелотти отметил, что травма стража ворот может быть серьёзнее, чем предполагалось.

По причине повреждения в матче с "Осасуной" (1:1) в воротах стоял украинец Андрей Лунин. Он же сыграет в игре 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА с "Шахтёром".

Матч "Реала" с "Барселоной" состоится в воскресенье, 16 октября.

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