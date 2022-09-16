Украинец Довбик претендует сразу на две награды в Лиге конференций
Фото: твиттер Артема Довбика/Автор неизвестен
Форвард "Днепр-1" и сборной Украины Артем Довбик претендует на звание лучшего игрока и автора лучшего гола во 2-м туре Лиги конференций.
Вчера украинская команда играла против "Аполлона" и победила со счетом 3:1. Довбик в этой игре забил два гола и отдал голевой пас.
В борьбе за награду лучшему игроку соперниками украинца будут Эммануэль Банда из "Юргордена", Сердар Гюрлер из "Истанбул Башакшехира" и Деян Любичич из "Кельна".
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