Украинец Довбик претендует сразу на две награды в Лиге конференций

Фото: твиттер Артема Довбика/Автор неизвестен

Форвард "Днепр-1" и сборной Украины Артем Довбик претендует на звание лучшего игрока и автора лучшего гола во 2-м туре Лиги конференций.

Вчера украинская команда играла против "Аполлона" и победила со счетом 3:1. Довбик в этой игре забил два гола и отдал голевой пас.

В борьбе за награду лучшему игроку соперниками украинца будут Эммануэль Банда из "Юргордена", Сердар Гюрлер из "Истанбул Башакшехира" и Деян Любичич из "Кельна".

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