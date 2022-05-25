Украинец Довбик близок к переходу в итальянский клуб

Фото: твиттер Артема Довбика/Автор неизвестен

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик близок к переходу в "Торино", сообщает Area Napoli.

По сведениям источника, футболист уже прилетел в расположение итальянского клуба. В составе "Торино" он заменит нападающего Андреа Белотти, который покинет клуб на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 24-летний Довбик провел за "Днепр-1" 18 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал пять результативных передач.

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