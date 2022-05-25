Украинец Довбик близок к переходу в итальянский клуб

Теги ториноднепр-1артем довбик

Украинец Довбик близок к переходу в итальянский клуб

Фото: твиттер Артема Довбика/Автор неизвестен

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик близок к переходу в "Торино", сообщает Area Napoli.

По сведениям источника, футболист уже прилетел в расположение итальянского клуба. В составе "Торино" он заменит нападающего Андреа Белотти, который покинет клуб на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 24-летний Довбик провел за "Днепр-1" 18 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал пять результативных передач.

Не пропустите: "Челси" получит огромные деньги на трансферы.  | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси попал в сборную сезона по версии WhoScored. Роналду - нет

Месси попал в сборную сезона по версии WhoScored. Роналду - нет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов