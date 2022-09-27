Украина вышла в финальную стадию молодежного Евро-2023

Фото: твиттер Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен

В ответном стыковом матче за попадание в финальную стадию молодежного чемпионата Европы 2023 года сборная Украины разгромила сборную Словакии со счетом 3:0 и пробилась на Евро.

Победу украинцам принес Даниил Сикан, который сделал хет-трик.

Украина U-21 – Словакия U-21 – 3:0 (0:0) - первый матч - 2:3

Голы: Сикан, 48 - 1:0, Сикан, 54 - 2:0, Сикан, 66 - 3:0

Украина: Трубин, Драмбаев, Сирота, Таловеров, Сыч, Михайленко (Бражко, 46), Бондаренко (Очеретько, 89), Крыськив (Желизко, 89), Судаков, Сикан (Ванат, 71), Вьюнник (Назаренко, 46).

Словакия: Белко, Месик, Оберт, Немчик, Дятко, Кадак (Мыслович, 62), Покорны, Лавринчик (Гольян, 62), Суслов, Стрелец (Галчик, 81), Капралик (Труса, 70).

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