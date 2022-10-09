Украина узнала соперников в отборе Евро-2024

Фото: твиттер Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен

Стали известны соперники сборной Украины в отборочном турнире чемпионата Европы-2024, который пройдет в Германии.

Украинцы попали в группу С вместе со сборными Англии, Италии, Северной Македонии и Мальты.

Победитель группы и команда занявшая второе место выйдут на Евро-2024 напрямую.

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