Украина узнала соперников в отборе Евро-2024

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Украина узнала соперников в отборе Евро-2024

Фото: твиттер Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен

Стали известны соперники сборной Украины в отборочном турнире чемпионата Европы-2024, который пройдет в Германии.

Украинцы попали в группу С вместе со сборными Англии, Италии, Северной Македонии и Мальты.

Победитель группы и команда занявшая второе место выйдут на Евро-2024 напрямую.

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Результаты жеребьевки отборочного турнира Евро-2024: состав всех групп

Результаты жеребьевки отборочного турнира Евро-2024: состав всех групп

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
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