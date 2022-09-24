Украина уничтожила Армению в матче Лиги наций

Фото: твиттер Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги наций сборная Украины разгромила сборную Армении со счетом 5:0.

Победу украинцам принесли дубль Артема Довбика, голы Александра Тымчика, Александра Зубкова и Данила Игнатенко.

Украина, набрав 10 очков, вышла на первое место в турнирной таблице группы 1 Лиги В. Армения с 3 очками осталась на последнем, 4-м месте.

Армения – Украина - 0:5 (0:1)

Голы: Тымчик, 22 - 0:1, Зубков, 57 - 0:2, Довбик, 69 - 0:3, Игнатенко, 81 - 0:4, Довбик, 84 - 0:5

Армения: Юрченко, Амбарцумян, Чалишир, Мкоян (Восканян, 76), Маргарян (Монрой, 75), Байрамян, Дашян, Григорян, Селараян (Серобян, 82), Бичахчян (Арутюнян, 46), Барсегян (Шагоян, 63).

Украина: Лунин, Тымчик, Кривцов (Матвиенко, 77), Качараба, Забарный, Миколенко, Сидорчук (Пихаленок, 46), Игнатенко, Цыганков (Ярмоленко, 66), Яремчук (Довбик, 66), Зубков (Мудрик, 71).

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