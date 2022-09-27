Украина U21 - Словакия U21 - 3:0 (видеообзор)
Фото: твиттер Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен
В ответном стыковом матче за попадание на молодежный чемпионат Европы сборная Украины U21 разгромила сборную Словакии со счетом 3:0 и вышла в финальную стадию турнира.
Победу украинцам принес Даниил Сикан, который сделал хет-трик.
Украина U-21 – Словакия U-21 – 3:0 (0:0) - первый матч - 2:3
Голы: Сикан, 48 - 1:0, Сикан, 54 - 2:0, Сикан, 66 - 3:0
Украина: Трубин, Драмбаев, Сирота, Таловеров, Сыч, Михайленко (Бражко, 46), Бондаренко (Очеретько, 89), Крыськив (Желизко, 89), Судаков, Сикан (Ванат, 71), Вьюнник (Назаренко, 46).
Словакия: Белко, Месик, Оберт, Немчик, Дятко, Кадак (Мыслович, 62), Покорны, Лавринчик (Гольян, 62), Суслов, Стрелец (Галчик, 81), Капралик (Труса, 70).
Видеообзор матча
Не пропустите: Названа зарплата главного тренера сборной Украины. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 27 сентября
-
Определились полуфиналисты Лиги наций
-
Успех Испании, неудачи Украины и Португалии: результаты Лиги наций 27 сентября
-
Испания обыграла Португалию в решающем матче Лиги наций
-
Украина не смогла обыграть Шотландию в Лиге наций
-
Бразилия разгромила африканскую сборную в товарищеском матче
-
Украина U21 - Словакия U21 - 3:0 (видеообзор)
-
"Ньюкасл" хочет купить лидера "Лестера" в январе
-
Экс-звезда "Челси" завершил карьеру в 35 лет
-
Сборная Англии может остаться без главного тренера после ЧМ-2022
-
Экс-хавбек "Манчестер Сити" завершил карьеру в 32 года
-
Де Хеа может перейти в "Ювентус"
-
Месси назвал условие для возвращения в "Барселону"
-
Украина вышла в финальную стадию молодежного Евро-2023
-
"Ливерпуль" может перехватить трансферную цель "Реала"
-
Шоу высказался о шквале критики в адрес Магуйара
-
"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для основного защитника
-
Солари вернется в "Реал"
-
Стали известны цели "Барселоны" на нынешний сезон
-
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на хавбека "Ливерпуля"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13