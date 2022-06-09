Украина спаслась от поражения в матче с Францией в отборе на молодежный Евро
Фото: твиттер Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен
В матче 9-го тура отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2023 сборные Украины и Франции сыграли вничью со счетом 3:3.
За украинцев отличились Владислав Ванат и Артем Бондаренко, а также Бенуа Бадьяшиль, который забил гол в собственные ворота. У французов забивали Маттис Аблин, Кефрен Тюрам и Амин Гуири.
Франция, набрав 26 очков, заняла первое место в группе Н и завоевала прямую путевку на Евро. Украина с 20 очками гарантировала себе вторую позицию и сыграет в плей-офф турнире за место на европейском первенстве.
Украина U-21 – Франция U-21 – 3:3 (2:3)
Голы: Аблин, 3 - 0:1, Ванат, 7 - 1:1, Тюрам, 10 - 1:2, Гуири, 25 - 1:3, Бадьяшиль, 44 (автогол) - 2:3, Бондаренко, 49 - 3:3
Украина: Трубин, Вивчаренко, Боль, Таловеров, Сыч, Бондаренко (Желизко, 83), Михайленко (Кухаревич, 83), Крыськив (Хлань, 67), Судаков, Ванат (Супряга, 68), Вьюнник (Брагару, 76).
Франция: Меслье, Трюффер, Бадьяшиль, Люкеба, Калюлю, Гуйри (Диоп, 81), Тюрам, Шотар (Какере, 63), Коне (Камавинга, 57), Шо (Нгуму, 63), Аблен (Калимуэндо-Мюинга, 57).
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