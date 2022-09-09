Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

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Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Украина сумела набрать очки в таблице коэффициентов УЕФА по итогам первого тура групповой стадии еврокубков.

Единственным украинским клубом, сумевшим набрать баллы, стал донецкий "Шахтер". Чемпион Украины в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов разгромил "Лейпциг" со счётом 4:1.

В то же время "Динамо" уступило "Фенербахче" на старте группового этапа Лиги Европы (1:2), а "Днепр-1" проиграл АЗ в Лиге конференций (0:1).

В таблице коэффициентов Украина набрала 26,100 балла и занимает 16-й место. На строчку выше располагается Россия, на счету которой 26,215 очков. 

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