Украина разгромно проиграла Шотландии в Лиге наций
Фото: твиттер сборной Шотландии/Автор неизвестен
В перенесенном матче 1-го тура группового этапа Лиги наций Шотландия разгромила Украину со счетом 3:0.
Победу шотландцам принесли дубль Линдона Дайкса и гол Джона Макгинна.
Шотландия, набрав девять очков, вышла на первое место в турнирной таблице группы 1 Лиги В. Украина с 7 очками опустилась на вторую позицию.
Шотландия – Украина - 3:0 (0:0)
Голы: Макгинн, 70 - 1:0, Дайкс, 80 - 2:0, Дайкс, 87 - 3:0
Шотландия: Гордон, Паттерсон (Хики, 26), Маккенна, Хендри, Тирни (Тэйлор, 86), Армстронг (Фрэйзер, 76), Макгрегор, Макгинн, Кристи (Маклин, 85), Мактомини, Адамс (Дайкс, 77).
Украина: Трубин, Караваев, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Ярмоленко (Цыганков, 68), Мудрик (Игнатенко, 84), Степаненко (Сидорчук, 46), Малиновский, Пихаленок (Зубков, 83), Довбик (Яремчук, 67).
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