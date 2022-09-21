Украина разгромно проиграла Шотландии в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Шотландии/Автор неизвестен

В перенесенном матче 1-го тура группового этапа Лиги наций Шотландия разгромила Украину со счетом 3:0.

Победу шотландцам принесли дубль Линдона Дайкса и гол Джона Макгинна.

Шотландия, набрав девять очков, вышла на первое место в турнирной таблице группы 1 Лиги В. Украина с 7 очками опустилась на вторую позицию.

Шотландия – Украина - 3:0 (0:0)

Голы: Макгинн, 70 - 1:0, Дайкс, 80 - 2:0, Дайкс, 87 - 3:0

Шотландия: Гордон, Паттерсон (Хики, 26), Маккенна, Хендри, Тирни (Тэйлор, 86), Армстронг (Фрэйзер, 76), Макгрегор, Макгинн, Кристи (Маклин, 85), Мактомини, Адамс (Дайкс, 77).

Украина: Трубин, Караваев, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Ярмоленко (Цыганков, 68), Мудрик (Игнатенко, 84), Степаненко (Сидорчук, 46), Малиновский, Пихаленок (Зубков, 83), Довбик (Яремчук, 67).

Не пропустите: Экс-игрок "Реала" назвал Роналду вечно вторым. | https://dailysports.net