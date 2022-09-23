Украина проиграла в стыковом матче за выход на молодежный Евро-2023

Фото: твиттер Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен

В первом стыковом матче за выход на молодежный чемпионат Европы-2023 сборная Украины на выезде проиграла сборной Словакии со счетом 2:3.

Победу хозяевам принесли дубль Давида Стрелеца и гол Томаса Суслова. В составе украинцев отличились Богдан Вьюнник и Дмитрий Крыськив.

Ответный матч состоится 27 сентября.

Словакия U-21 – Украина U-21 – 3:2 (1:1)

Голы: Суслов, 10 - 1:0, Вьюнник, 17 - 1:1, Стрелец, 46 - 2:1, Крыськив, 49 - 2:2, Стрелец, 53 - 3:2

Словакия: Белко, Датко, Немчик, Оберт (Войтко, 84), Месик, Лавринчик, Покорны, Кадак (Небыла, 91), Капралик (Гольян, 84), Стрелец (Труса, 73), Суслов (Галчик, 92).

Украина: Трубин, Вивчаренко, Сирота, Батагов (Таловеров, 60), Сыч, Судаков, Крыськив (Кухаревич, 86), Бондаренко, Михайленко (Назаренко, 60), Вьюнник (Очеретько, 71), Ванат (Сикан, 71).