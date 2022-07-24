Украина проиграла в финале ЧМ по футзалу среди студентов

Теги украинабразилия

Украина проиграла в финале ЧМ по футзалу среди студентов

В финальном матче студенческого чемпионата мира по футзалу сборная Бразилии обыграла сборную Украины со счетом 6:4 и стала обладателем трофея.

Победу бразильцами принесли дубль Стокера, голы Сисеро, Зиллера, Андерсона и Лаззаретти. В составе украинцев отличились Мельник, Семенченко, Мартиняк и Радевич.

Украина - Бразилия - 4:6 (2:2, 2:2)
Голы: Мельник, 6 - 1:0, Семенченко, 10 - 2:0, Стокер, 18 - 2:1, Стокер, 19 - 2:2, Мартиняк, 24 - 3:2, Сисеро, 29 - 3:3, Радевич, 39 - 4:3, Зиллер, 39 - 4:4, Андерсон, 43 - 4:5, Лаззаретти, 46 - 4:6.

Не пропустите: "Шахтер" упустил победу над немецким клубом. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 24 июля

Главные новости дня: 24 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов