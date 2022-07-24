Украина проиграла в финале ЧМ по футзалу среди студентов
В финальном матче студенческого чемпионата мира по футзалу сборная Бразилии обыграла сборную Украины со счетом 6:4 и стала обладателем трофея.
Победу бразильцами принесли дубль Стокера, голы Сисеро, Зиллера, Андерсона и Лаззаретти. В составе украинцев отличились Мельник, Семенченко, Мартиняк и Радевич.
Украина - Бразилия - 4:6 (2:2, 2:2)
Голы: Мельник, 6 - 1:0, Семенченко, 10 - 2:0, Стокер, 18 - 2:1, Стокер, 19 - 2:2, Мартиняк, 24 - 3:2, Сисеро, 29 - 3:3, Радевич, 39 - 4:3, Зиллер, 39 - 4:4, Андерсон, 43 - 4:5, Лаззаретти, 46 - 4:6.
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