Украина подаст заявку на проведение ЧМ-2030

Украина планирует подать заявку на проведение ЧМ-2030. Это будет совместная заявка с Испанией и Португалией.

По данным The Times, президент Владимир Зеленский и руководители стран Пиренейского полуострова уже лично обсудили проведение матчей одной из групп на территории Украины.

Ожидается, что официально о своих намерениях Украина заявит 5 октября во время конференции УЕФА.

По версии источника, присоединение Украины к Испании и Португалии может заметно повысить шансы данной заявки на победу.

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