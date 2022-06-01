Украина победила Шотландию в стыках ЧМ-2022
Фото: твиттер Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен
В полуфинальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Украины обыграла национальную команду Шотландии со счетом 3:1 и вышла в финал.
Победу украинцам принесли голы Андрея Ярмоленко, Романа Яремчука и Артема Довбика. В составе британцев отличился Каллум Макгрегор.
В финале Украина сыграет с Уэльсом. Победитель получит путевку на ЧМ-2022.
Шотландия – Украина - 1:3 (0:1)
Голы: Ярмоленко, 33 - 0:1, Яремчук, 49 - 0:2, Макгрегор, 79 - 1:2, Довбик, 90+5 - 1:3
Шотландия: Гордон, Хики, Купер (Хендри, 67), Хэнли, Мактомини, Робертсон, Макгрегор, Макгинн, Гилмор (Армстронг, 68), Адамс, Дайкс (Кристи, 46).
Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Ярмоленко (Зубков, 79), Цыганков (Мудрик, 72), Степаненко, Малиновский (Шапаренко, 72), Зинченко, Яремчук (Довбик, 78).
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