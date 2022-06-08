Украина победила Ирландию в Лиге наций
Фото: твиттер Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен
В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций сборная Украины на выезде обыграла сборную Ирландии со счетом 1:0.
Единственный гол в начале второго тайма забил Виктор Цыганков.
Украина, набрав 3 очка, занимает второе место в турнирной таблице группы 1 Лиги В. Ирландия с 0 очков находится на четвертой позиции.
Ирландия – Украина - 0:1 (0:0)
Гол: Цыганков, 47 - 0:1
Ирландия: Келлехер, Кристи (Браун, 69), Даффи, Иган (О`Ши, 62), Коллинз, Стивенс (Макклейн, 69), Хендрик, Каллен, Найт, Робинсон (Обафеми, 69), Огбене (Хэмилтон, 78).
Украина: Лунин, Качараба (Караваев, 72), Попов, Бондарь, Сирота, Миколенко, Сидорчук (Игнатенко, 88), Шапаренко, Мудрик (Пихаленок, 72), Зубков (Цыганков, 46), Довбик (Сикан, 80).
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|6
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|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
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|14
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|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4