Украина победила Ирландию в Лиге наций

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Украина победила Ирландию в Лиге наций

Фото: твиттер Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций сборная Украины на выезде обыграла сборную Ирландии со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил Виктор Цыганков.

Украина, набрав 3 очка, занимает второе место в турнирной таблице группы 1 Лиги В. Ирландия с 0 очков находится на четвертой позиции.

Ирландия – Украина - 0:1 (0:0)
Гол: Цыганков, 47 - 0:1

Ирландия: Келлехер, Кристи (Браун, 69), Даффи, Иган (О`Ши, 62), Коллинз, Стивенс (Макклейн, 69), Хендрик, Каллен, Найт, Робинсон (Обафеми, 69), Огбене (Хэмилтон, 78).

Украина: Лунин, Качараба (Караваев, 72), Попов, Бондарь, Сирота, Миколенко, Сидорчук (Игнатенко, 88), Шапаренко, Мудрик (Пихаленок, 72), Зубков (Цыганков, 46), Довбик (Сикан, 80).

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