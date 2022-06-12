Украина победила Армению в отборе на молодежный Евро



Фото: твиттер сборной Украины/Автор неизвестен

В матче 10-го тура отборочного турнира молодженого чемпионата Европы сборная Украины на выезде обыграла сборную Армении со счетом 2:0.

Победу украинцам принесли голы Эльдара Кулиева и Константина Вивчаренко.

Украина, набрав 23 очка, заняла второе место в группе Н и теперь примет участие в стыковых матчах за выход на Евро. Армения с 3 очками финишировала на шестой позиции.

Армения - Украина - 0:2 (0:0)

Голы: Кулиев, 50 - 0:1, Вивчаренко, 68 - 0:2

Украина: Фесюн, Вивчаренко, Боль, Таловеров (Дубко, 69), Капинус (Сыч, 46), Желизко, Белошевский (Судаков, 46), Брагару (Хлан, 46), Кулиев, Кухаревич (Алефиренко, 59), Супряга.

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