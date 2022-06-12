Украина победила Армению в отборе на молодежный Евро

Теги украина до 21 года

Украина победила Армению в отборе на молодежный Евро
Фото: твиттер сборной Украины/Автор неизвестен

В матче 10-го тура отборочного турнира молодженого чемпионата Европы сборная Украины на выезде обыграла сборную Армении со счетом 2:0.

Победу украинцам принесли голы Эльдара Кулиева и Константина Вивчаренко.

Украина, набрав 23 очка, заняла второе место в группе Н и теперь примет участие в стыковых матчах за выход на Евро. Армения с 3 очками финишировала на шестой позиции.

Армения - Украина - 0:2 (0:0)
Голы: Кулиев, 50 - 0:1, Вивчаренко, 68 - 0:2

Украина: Фесюн, Вивчаренко, Боль, Таловеров (Дубко, 69), Капинус (Сыч, 46), Желизко, Белошевский (Судаков, 46), Брагару (Хлан, 46), Кулиев, Кухаревич (Алефиренко, 59), Супряга.

Не пропустите: Пирло возглавил турецкий клуб. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Зидан отказался возглавить ПСЖ

Зидан отказался возглавить ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов