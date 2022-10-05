Украина официально претендует на проведение ЧМ-2030

Украина официально подала заявку на проведение ЧМ-2030.

Футбольные ассоциации Испании и Португалии на сегодняшнем заседании сообщили, что Украина включена в заявку этих стран на проведение чемпионата мира.

Заявку Украины лично одобрило правительство Испании, а также безоговорочно поддержали в УЕФА.

"Мы верим, что мировая футбольная семья примет и поддержит эту инициативу", – говорится в сообщении Королевской испанской футбольной федерации.

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