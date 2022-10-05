Украина официально претендует на проведение ЧМ-2030
Украина официально подала заявку на проведение ЧМ-2030.
Футбольные ассоциации Испании и Португалии на сегодняшнем заседании сообщили, что Украина включена в заявку этих стран на проведение чемпионата мира.
Заявку Украины лично одобрило правительство Испании, а также безоговорочно поддержали в УЕФА.
"Мы верим, что мировая футбольная семья примет и поддержит эту инициативу", – говорится в сообщении Королевской испанской футбольной федерации.
Читайте: Старт ЧМ-2022 в Катаре официально перенесен | https://dailysports.net
главное
-
Феерия "Реала", позор "Шахтера", успех ПСЖ: результаты Юношеской лиги УЕФА 5 октября
-
Украинец Лунин может сыграть за "Реал" в матче против "Барселоны"
-
Главные новости дня: 4 октября
-
Феерия "Наполи", поражение "Барселоны", победа "Ливерпуля": результаты Лиги чемпионов 4 октября
-
"Интер" обыграл "Барселону" в Лиге чемпионов
Лента новостей
-
Иличич перешел в топ-клуб Словении
-
Бывший защитник "Ювентуса" и "Интера" завершил карьеру в 33 года
-
Мане назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
-
Легенда "Реала" возглавит "Байер"
-
"Бавария" не сможет купить Нкунку: названа причина
-
"Барселона" теряет основного полузащитника
-
Феерия "Реала", позор "Шахтера", успех ПСЖ: результаты Юношеской лиги УЕФА 5 октября
-
Инсайдер пролил свет на будущее Месси
-
Наставник "МЮ" рассказал, как Роналду отреагировал на свое отсутствие в составе на игру с "Сити"
-
"Бавария" столкнулась с необычной проблемой внутри клуба
-
Украина официально претендует на проведение ЧМ-2030
-
Луис Энрике может покинуть сборную Испании
-
Одного из лидеров Серии А оштрафовали за кричалки фанатов
-
Украинец Лунин может сыграть за "Реал" в матче против "Барселоны"
-
Сборная Дании объявила своеобразный бойкот ЧМ-2022
-
Матч с "Интером" стал худшим для "Барселоны" в сезоне: интересная статистика
-
"Барселона" потеряла еще одного игрока из-за травмы
-
Украинский клуб подписал воспитанника "Тоттенхэма"
-
Еще один экс-тренер "Шахтера" может оказаться в АПЛ
-
СК "Днепр-1" может лишиться капитана зимой
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3