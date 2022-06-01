Украина одержала яркую победу в отборе на молодежный Евро-2023

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Украина одержала яркую победу в отборе на молодежный Евро-2023

Фото: твиттер Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен

В матче отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2023 года сборная Украины на выезде разгромила национальную команду Фарерских островов со счетом 4:0.

Победу украинцам принесли голы Артема Бондаренко, Владислава Супряги, Константина Вивчаренко и Георгия Судакова.

Украина, набрав 16 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы Н. Фарерские острова с 9 очками остались на четвертой позиции.

Фарерские острова - Украина - 0:4 (0:2)
Голы: Бондаренко, 28 - 0:1, Супряга, 33 - 0:2, Вивчаренко, 53 - 0:3, Судаков, 62 - 0:4

Украина: Трубин, Вивчаренко, Дидык (Боль, 46), Таловеров, Сыч, Михайленко, Бондаренко (Желизко, 67), Крыськив, Вьюнник (Кулиев, 81), Судаков (Ванат, 76), Супряга (Кухаревич, 67).

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