Украина обогнала Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Донецкий "Шахтер" вчера сыграл вничью с "Селтиком" (1:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Этот результат добавил еще один балл в клубный рейтинг Украины. В таблице коэффициентов копилка Украины пополнилась 0,2 балла, так как все очки нужно делить на 5 клубов.

Теперь рейтинг Украины составляет 26,300, что позволило подняться на 15-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

Интересно, что до этого матча 15-е место занимала Россия, клубы которой не играют в еврокубках.

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