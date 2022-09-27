Украина не смогла обыграть Шотландию в Лиге наций

Фото: твиттер Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций сборные Украины и Шотландии сыграли вничью со счетом 0:0.

Шотландия, набрав 13 очков, заняла первое место в группе 1 Лиги В и вышла в Лигу А. Украина с 11 очками финишировала на втором месте.

Украина – Шотландия - 0:0

Украина: Лунин, Тымчик, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Степаненко, Малиновский (Пихаленок, 88), Игнатенко, Ярмоленко (Зубков, 87), Мудрик (Цыганков, 75), Довбик (Яремчук, 75).

Шотландия: Гордон, Хики (Ралстон, 90), Хендри, Портеус, Тэйлор (Кингсли, 72), Фрэйзер (Кристи, 72), Маклин, Джек (Армстронг, 72), Макгрегор, Макгинн, Адамс (Дайкс, 78).

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