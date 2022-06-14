Украина не смогла обыграть Ирландию в Лиге наций
Фото: твиттер Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен
В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций сборные Украины и Ирландии сыграли вничью со счетом 1:1.
В первом тайме счет открыл Натан Коллинз, но в начале второй половины равновесие восстановил Артем Довбик.
Украина, набрав 7 очков, лидирует в турнирной таблице группы 1 Лиги В. Ирландия с 4 очками вышла на третью позицию.
Украина – Ирландия - 1:1 (0:1)
Голы: Коллинз, 31 - 0:1, Довбик, 47 - 1:1
Украина: Ризнык, Караваев, Матвиенко (Попов, 72), Забарный, Миколенко, Сидорчук, Малиновский (Мудрик, 28), Зинченко, Ярмоленко, Шапаренко, Довбик (Сикан, 73).
Ирландия: Келлехер, Ленихан, О`Ши, Коллинз, Макклейн, Каллен, Моламби (Хендрик, 67), Найт (Хурихэйн, 67), Браун, Хоган (Робинсон, 56), Пэрротт (Огбене, 80).
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|6
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|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
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|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4