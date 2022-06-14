Украина не смогла обыграть Ирландию в Лиге наций

Фото: твиттер Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций сборные Украины и Ирландии сыграли вничью со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыл Натан Коллинз, но в начале второй половины равновесие восстановил Артем Довбик.

Украина, набрав 7 очков, лидирует в турнирной таблице группы 1 Лиги В. Ирландия с 4 очками вышла на третью позицию.

Украина – Ирландия - 1:1 (0:1)

Голы: Коллинз, 31 - 0:1, Довбик, 47 - 1:1

Украина: Ризнык, Караваев, Матвиенко (Попов, 72), Забарный, Миколенко, Сидорчук, Малиновский (Мудрик, 28), Зинченко, Ярмоленко, Шапаренко, Довбик (Сикан, 73).

Ирландия: Келлехер, Ленихан, О`Ши, Коллинз, Макклейн, Каллен, Моламби (Хендрик, 67), Найт (Хурихэйн, 67), Браун, Хоган (Робинсон, 56), Пэрротт (Огбене, 80).

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