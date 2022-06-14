Украина не смогла обыграть Ирландию в Лиге наций

Теги украинаирландия

Украина не смогла обыграть Ирландию в Лиге наций

Фото: твиттер Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций сборные Украины и Ирландии сыграли вничью со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыл Натан Коллинз, но в начале второй половины равновесие восстановил Артем Довбик.

Украина, набрав 7 очков, лидирует в турнирной таблице группы 1 Лиги В. Ирландия с 4 очками вышла на третью позицию.

Украина – Ирландия - 1:1 (0:1)
Голы: Коллинз, 31 - 0:1, Довбик, 47 - 1:1

Украина: Ризнык, Караваев, Матвиенко (Попов, 72), Забарный, Миколенко, Сидорчук, Малиновский (Мудрик, 28), Зинченко, Ярмоленко, Шапаренко, Довбик (Сикан, 73).

Ирландия: Келлехер, Ленихан, О`Ши, Коллинз, Макклейн, Каллен, Моламби (Хендрик, 67), Найт (Хурихэйн, 67), Браун, Хоган (Робинсон, 56), Пэрротт (Огбене, 80). 

Не пропустите: Венгрия уничтожила Англию в Лиге наций. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 14 июня

Главные новости дня: 14 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов